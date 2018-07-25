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Во Львове почтят память жертв Скниловской трагедии

Во Львове состоятся памятные мероприятия в связи с 16-й годовщиной Скниловской трагедии, в которой погибли 77 человек. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Во Львове почтят память жертв Скниловской трагедии

27 июля, в годовщину трагедии, в часовне Всех святых украинского народа и памяти жертв Скниловской авиакатастрофы в 10:00 состоится литургия, а после ее окончания - парастас по погибшим.

После этого запланирован переход на место аварии, где установлен памятный знак погибшим и пострадавшим от падения самолета. У "сегмента памяти" священники отслужат панихиду, а после - возложение цветов к могилам погибших.

Городские власти выделили 48 семьям погибших единовременную материальную помощь в размере двух тыс. грн каждому.

В этот же день 2002 на Скниловском военном аэродроме (Львов) во время празднования 60-й годовщины 14-корпуса ВВС Украины истребитель Су-27УБ упал на зрителей. В результате падения погибли 77 человек, из них - 28 детей, 250 человек пострадали. Скниловская трагедия является крупнейшей в мире по количеству погибших во время авиашоу.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко почтил память умершей активистки и ветерана крымскотатарского национального движения Нурии Биязовой. В 1944 Нурие пережила депортацию, спустя годы вернулась в родной Крым и рассказала миру правду об этих трагических событиях.


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