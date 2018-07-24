09:18 24.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Заключенный в РФ Гриб с просьбой обратился к украинцам

Незаконно задержанный в Российской Федерации Павел Гриб в ходе заседания, передал украинцам, чтобы не забывали о незаконно осужденных в РФ гражданах.

Заключенный в РФ Гриб с просьбой обратился к украинцам

Как сообщает "Громадське", состояние здоровья заключенного нестабильно, однако он держится.

В то же время его отец Игорь Гриб отметил, что ему не известно о реальном состоянии здоровья сына. Как известно, украинских врачей так и не допустили к заключенному. Игорь Гриб из-за этого не может сказать, целесообразно ли сейчас передавать медикаменты, он не знает реального состояния здоровья Павла.

Стоит добавить, что украинскому заключенному инкриминируют "склонение к теракту".

По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса, с которым познакомился в 2013 году, склонял русскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку. Гриб не признает обвинений, на суде он общается на украинском.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", суд Российской Федерации принял решение вернуть дело украинского политзаключенного Павла Гриба на доработку прокурорам.


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