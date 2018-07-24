В Нацполиции стартовала спецоперация "Мигрант"

С сегодняшнего дня 24 июля в Национальной полиции Украины началась общегосударственная спецоперация "Мигрант".
Как сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, такие мероприятия запланированы к концу лета.
Спецоперация проводится с целью выявление, документирование и пресечение преступной деятельности иностранцев, прибывших в Украину.
В ведомстве отметили, что был осуществлен анализ ситуаций с нелегальными мигрантами, после чего проводится оперативно-профилактическая отработка "Мигрант", для устранения всех проблем.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Национальной полиции задержали работников вузов в Черкасской, Сумской и Одесской областях во время получения ими неправомерной выгоды. Как выяснили правоохранители, декан и заведующий лабораторией требовали от трех абитуриентов 5000 долларов США.