11:58 24.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Нацполиции стартовала спецоперация "Мигрант"

С сегодняшнего дня 24 июля в Национальной полиции Украины началась общегосударственная спецоперация "Мигрант".

В Нацполиции стартовала спецоперация

Как сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, такие мероприятия запланированы к концу лета.

Спецоперация проводится с целью выявление, документирование и пресечение преступной деятельности иностранцев, прибывших в Украину.

В ведомстве отметили, что был осуществлен анализ ситуаций с нелегальными мигрантами, после чего проводится оперативно-профилактическая отработка "Мигрант", для устранения всех проблем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Национальной полиции задержали работников вузов в Черкасской, Сумской и Одесской областях во время получения ими  неправомерной выгоды. Как выяснили правоохранители, декан и заведующий лабораторией требовали от трех абитуриентов 5000 долларов США. 


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