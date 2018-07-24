В ЕС пока нет свободных вертолетов для тушения пожара в Латвии

Представители Евросоюза заявили, что они не в силе помочь Латвии в борьбе с пожаром, который длится уже около недели. Причиной этому является нехватка ресурсов из-за бушующих лесных пожаров, поэтому запрос был направлен и Белоруссии.
Об этом сообщает Delfi.
По предварительной информации, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) поместила в Общей коммуникационно-информационной системе чрезвычайных ситуаций просьбу предоставить три вертолета, чтобы обеспечить непрерывное тушение пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости.
В пожарно-спасательной службе страны пояснили, что в данное время в Европе есть только один свободный вертолет для тушения пожаров. Кстати, с похожей просьбой о международной помощи в борьбе с лесными пожарами обратились также Сербия, Греция и Финляндия.
"Беларусь уже откликнулась на просьбу и вертолеты готовы вылететь в Латвию", - говорится в сообщении.
Сейчас МВД и МИД оформляют необходимую для этого документацию.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", среди погибших в результате масштабного лесного пожара, который продолжается на запад от Афин, украинцев нет.