В ЕС пока нет свободных вертолетов для тушения пожара в Латвии

Об этом сообщает Delfi.

По предварительной информации, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) поместила в Общей коммуникационно-информационной системе чрезвычайных ситуаций просьбу предоставить три вертолета, чтобы обеспечить непрерывное тушение пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости.

В пожарно-спасательной службе страны пояснили, что в данное время в Европе есть только один свободный вертолет для тушения пожаров. Кстати, с похожей просьбой о международной помощи в борьбе с лесными пожарами обратились также Сербия, Греция и Финляндия.

"Беларусь уже откликнулась на просьбу и вертолеты готовы вылететь в Латвию", - говорится в сообщении.

Сейчас МВД и МИД оформляют необходимую для этого документацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", среди погибших в результате масштабного лесного пожара, который продолжается на запад от Афин, украинцев нет.