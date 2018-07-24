12:58 24.07.2018 | Общество | Новости
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В ЕС пока нет свободных вертолетов для тушения пожара в Латвии

Представители Евросоюза заявили, что они не в силе помочь Латвии в борьбе с пожаром, который длится уже около недели. Причиной этому является нехватка ресурсов из-за бушующих лесных пожаров, поэтому запрос был направлен и Белоруссии.

В ЕС пока нет свободных вертолетов для тушения пожара в Латвии

Об этом сообщает Delfi.

По предварительной информации, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) поместила в Общей коммуникационно-информационной системе чрезвычайных ситуаций просьбу предоставить три вертолета, чтобы обеспечить непрерывное тушение пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости.

В пожарно-спасательной службе страны пояснили, что в данное время в Европе есть только один свободный вертолет для тушения пожаров. Кстати, с похожей просьбой о международной помощи в борьбе с лесными пожарами обратились также Сербия, Греция и Финляндия. 

"Беларусь уже откликнулась на просьбу и вертолеты готовы вылететь в Латвию", - говорится в сообщении.

Сейчас МВД и МИД оформляют необходимую для этого документацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", среди погибших в результате масштабного лесного пожара, который продолжается на запад от Афин, украинцев нет.


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