20:32 24.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина предложила помощь Греции в борьбе с лесными пожарами, - Гройсман

Украина готова предоставить Греции необходимую помощь в борьбе с лесными пожарами.

Украина предложила помощь Греции в борьбе с лесными пожарами, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал соответствующее письмо с предложением помощи своему греческому колеге Алексису Ципрасу. Как написал в своем Тwitter глава украинского правительства, он высказывает искренние соболезнования греческому народу по поводу трагических последствий лесных пожаров. Правительство Украины готово предоставить Греции необходимую помощь, - написал он.

Напомним, на запад от Афин вспыхнули масштабные лесные пожары, которые заставили людей бежать из домов. Сейчас в Греции объявлен трехдневный траур по жертвам лесных пожаров. Траур объявлен в связи с гибелью десятков людей в результате пожаров вблизи Афин. Кроме того, власти Греции ввели режим чрезвычайного положения.

Как сообщал УРА-Информ, восемь украинцев, которые сейчас отдыхают в Греции, обратились за помощью к консулу. Они просят помочь им в переезде из города Кинета до Афин.


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