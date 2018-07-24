Стала известна причина смертельной аварии в Житомирской области

Об этом во время заседания в Королевском райсуде Житомира заявил прокурор Сергей Глазунов.

По словам прокурора, в результате расследования о подозрении в совершении правонарушения было сообщено Луцик Петру Васильевичу.

Как известно, автобус был переоборудован и неисправен. Обвинение настаивает на аресте подозреваемого, чтобы он не влиял на свидетелей и не мог подделать документы.в свою очередь владелец автобуса не согласен и в ДТП обвиняет водителя.

Владельца маршрутки суд отпустил под круглосуточный домашний арест.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области на 127-м км трассы Киев - Чоп столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате чего погибли 10 человек, столько же травмированы. Отмечается, что авария произошла в районе села Глубочицы. Микроавтобус Volkswagen, вероятно маршруту Киев - Ровно, двигался в направлении Житомира и столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.