09:29 24.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стала известна причина смертельной аварии в Житомирской области

На днях в Житомирской области произошла страшная авария, в которой погибло десять человек и такое же количество пострадавших. По результатам происшествия была проведена следственная экспертиза, которая установила, что тормозная система была в неисправном состоянии.

Стала известна причина смертельной аварии в Житомирской области

Об этом во время заседания в Королевском райсуде Житомира заявил прокурор Сергей Глазунов.

По словам прокурора, в результате расследования о подозрении в совершении правонарушения было сообщено Луцик Петру Васильевичу.

Как известно, автобус был переоборудован и неисправен. Обвинение настаивает на аресте подозреваемого, чтобы он не влиял на свидетелей и не мог подделать документы.в свою очередь владелец автобуса не согласен и в ДТП обвиняет водителя.

Владельца маршрутки суд отпустил под круглосуточный домашний арест.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области на 127-м км трассы Киев - Чоп столкнулись маршрутный автобус и грузовик, в результате чего погибли 10 человек, столько же травмированы. Отмечается, что авария произошла в районе села Глубочицы. Микроавтобус Volkswagen, вероятно маршруту Киев - Ровно, двигался в направлении Житомира и столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.


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