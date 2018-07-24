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Полиция под Киевом изъяли фальсифицированный алкоголь на десять миллионов гривен

Полиция под Киевом изъяли фальсифицированный алкоголь на десять миллионов гривен

Сотрудники Государственной фискальной службы во вторник, 24 июля, обнаружили в Киевской области склад алкогольного фальсификата. Общая сумма изъятого составила более десяти миллионов гривен.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в области, в июле совместно с сотрудниками Национальной полиции и прокуратуры были проведены обыски на территории Сквирского района Киевской области.

Там было выявлено и изъято подакцизные товары (спиртосодержащую продукцию) в количестве 41 тонны, а также оборудование и инструменты для массовой фасовки фальсифицированной спиртосодержащей продукции.

Во время обысков было также изъято конвейеры, блоки управления зерноочистительных машин, автопогрузчик, компрессор, машину для упаковки, весы и другое.

Всего из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на общую сумму свыше 13 миллионов гривен и передан на ответственное хранение. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июля 2018 года правоохранители задержали руководителя одного из подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области и его сообщника, которые требовали 500 тысяч гривен взятки от предпринимателя.


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