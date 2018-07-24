08:52 24.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Основательница Femen попрощалась с жизнью в Париже

Художница и соавтор женского движения Femen Оксана Шачко, покончила жизнь самоубийством в Париже.

Основательница Femen попрощалась с жизнью в Париже

Об этом говорится в Telegram-канале Paris Burns.

Как известно, девушка свела счеты с жизнью 23 июля в своей парижской квартире. Кроме того, Оксана оставила предсмертную записку на английском, обращённую к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: "Вы все - фейк". 

По словам знакомой художницы, у Оксаны было много выставок, внимания прессы и богатых друзей. Однако она уже предпринимала попытки свести счеты с жизнью.

Знакомая Шачко добавила, что за последние два года девушка пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года 33 военных покончили жизнь самоубийством в зоне ведения боевых действий на востоке Украины. Он подтвердил сказанные слова статистическими данными Единого реестра досудебных расследований.


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