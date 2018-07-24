"Не дождетесь": сестра Сенцова рассказала о его здоровье

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Девушка утверждает, что ничего подобного не говорила, а ее просто неправильно поняли.

"Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь", - написала Каплан.

Ранее издание Independent сообщило, сославшись на двоюродную сестру Сенцова Наталью Каплан, что украинский режиссер, объявивший голодовку более двух месяцев назад, находится в предсмертном состоянии.

Добавим, что украинский режиссер Олег Сенцов, арестованный в мае 2014 года за непризнание нелегальной оккупации Крыма, объявил голодовку 14 мая, требуя освобождения всех политзаключенных Кремля.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе в следующий раз посетит своего подзащитного в августе. По словам стороны защиты, ситуация с заключенный Сенцовым не изменилась, поэтому ездить к нему пока нет смысла.