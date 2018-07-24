Нардеп Куприй показал мастер-класс по разводу украинцев

"Спасибо вам, уважаемые подписчики! Нас уже 1000 000. Это означает, что вам интересно общаться со мной и я веду правильную политику", - написал Куприй на своей странице в Фейсбук.

Апасов, в свою очередь, обратил внимание на то, что посты Куприя в социальной сети читает намного меньше пользователей.

"Народный депутат Куприй написал пост гордости, что его страничка в фейсбук перевалила за 1.000.000 подписчиков.

Эта новость понравилась 117 людям!

Почему всего 117? Видимо 999883 подписчика были чем-то заняты и не зашли в фейсбук.

Никогда, просто никогда не крутите так безбожно кол-во подписчиков. А если крутите, то хоть тихонько. Ибо смешно.

Я не знаю, кто советует Виталию Куприю, что ему это нужно, но это просто развод на деньги. Причём нормально всадил, я вам скажу))))", - отметил блогер.

Эксперты говорят, что накрутка в 1 млн. подписчиков могла обойтись Куприю примерно в 2,5 – 3 млн. грн, потому как один подписчик в среднем стоит 2-3 грн, в зависимости от целевой аудитории.

Откуда у Куприя лишних 3 млн. грн? Вопрос, скорее к НАПК, потому как электронная декларация этого политика и раньше вызывала много вопросов.

В частности, как писали "Комментарии", в 2017 году, Куприй разжился новой квартирой и яхтой. https://comments.ua/money/615540-nardep-kupriy-razzhilsya-kvartiroy.html При этом, стоимость последней нардеп значительно занизил. https://www.obozrevatel.com/economics/business-and-finance/potratil-900-tyisyach-pretendent-na-post-prezidenta-ukrainyi-kupil-elitnuyu-yahtu.htm

СМИ также подозревают Куприя в продаже своих депутатских голов, что, по утверждению отдельных изданий, является для него источником незаконного обогащения. https://from-ua.com/news/447124-stalo-izvestno-chem-kuprii-zarabotal-na-yahtu-i-kvartiru-v-gruzii.html

Напомним, недавно Куприй об’явил, что идет в президенты. Финансировать его предвыборную кампани будет представитель Радикальной партии Сергей Рыбалка. https://from-ua.com/news/451901-kuprii-zayaviv-pro-vihid-z-ukropu-finansuvannya-iogo-prezidentskoi-kampanii-vzyav-na-sebe-sponsor-radikaliv.html Дружба этих двух депутатов имеет длинную историю: на протяжении последних полутора лет, Куприй активно лоббирует интересы радикала в различных правоохранительных органах, требуя расследования якобы политического давления на Рыбалку.