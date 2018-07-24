10:18 24.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Надежда Савченко вновь даст показания на полиграфе

Сегодня 24 июля Надежда Савченко, которая находится в изоляторе Службы безопасности Украины даст показания на полиграфе.

Надежда Савченко вновь даст показания на полиграфе

Как сообщила пресс-служба политика в Facebook, утром должна состоятся процедура "психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа" Надежды Савченко в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения Савченко на два месяца. В знак протеста против решения суда нардеп объявила голодовку и отказалась от осмотров медперсонала СИЗО и пенитенциарной службы.

По ее словам, она "не видела такого беспредела даже в российском суде".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народный депутат Надежда Савченко, которая находится под арестом прошла первый этап проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа. Это была попытка проведения экспертизы.


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