13:28 24.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Над Крымским мостом пронесся смерч - ВИДЕО

Над незаконно построенным в аннексированном Россией Крыму прошел огромный смерч.

Над Крымским мостом пронесся смерч - ВИДЕО

Строители сняли на видео бушующую стихию, в видеоролике видно, как в море у моста зарождались вихри смерча.

Известно, что за последние две недели в Черном море несколько раз были замечены торнадо. Однако, как утверждают проектировщики моста, такие природные явления не смогут разрушить строительство.

Стоит отметить, что у крымчан завышенные ожидания, связанные с открытием Крымского моста. В частности те, кто продает недвижимость, устанавливают завышенные цены в надежде, что на оккупированный полуостров хлынет поток туристов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", послы стран-членов ЕС одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шестерых человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста. По словам Президента, это свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма.


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