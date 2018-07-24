08:59 24.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199624:Polishuk

На Донбассе в понедельник ранены двое военных

За минувшие сутки понедельник, на Донбассе российские наемные войска и подчиненные им боевики 21 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины.

На Донбассе в понедельник ранены двое военных

При этом три раза противник стрелял из запрещенного вооружения. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центрп штаба Операции объединенных сил, боевики вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино.

Вместе с тем, вблизи Крымского и Лебединского обстреляли позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, а у Талаковки - из 120-мм миномета.

По данным украинской разведки, четыре боевика получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки воскресенье, 22 июля, на Донбассе боевики 15 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. При этом тяжелое вооружение не


Поделиться
Читайте также:
 
Переговоры с МВФ по газу и бюджету в Минфине считают конструктивными В Одессе после аварии произошел пожар - ФОТО Украина возобновит выпуск облигаций в евро, - Маркарова В центре Киева во вторник ограничат движение транспорта
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив