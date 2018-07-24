На Донбассе в понедельник ранены двое военных

При этом три раза противник стрелял из запрещенного вооружения. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центрп штаба Операции объединенных сил, боевики вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино.

Вместе с тем, вблизи Крымского и Лебединского обстреляли позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, а у Талаковки - из 120-мм миномета.

По данным украинской разведки, четыре боевика получили ранения.

Напомним, за минувшие сутки воскресенье, 22 июля, на Донбассе боевики 15 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. При этом тяжелое вооружение не