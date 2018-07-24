11:34 24.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минздрав Украины пересмотрел перечень "Доступных лекарств"

Согласно обновленному приказу министерства здравоохранения Украины был проведен пересмотр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению.

Минздрав Украины пересмотрел перечень

Так, в обновленный перечень входит более 261 препаратов и 49 фармпроизводителей, 18 из них украинские и 28 иностранные.

Известно, что в данное время еще проходит пересмотр, однако в список бесплатных уже вошли 35 препаратов. Производителям лекарств выделено пять дней для уточнения ценовой категории препаратов.

К слову, предыдущий реестр "Доступных лекарств" содержал 239 препаратов, стоимость 47 лексредств, полностью возмещалась за счет бюджета.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по итогам 28-й недели текущего года корью заболели 855 человек. Среди них 365 взрослых и 490 детей. Это на 16,25% меньше, чем на прошлой неделе. По данным ведомства, с начала года корью заболели 25 854 человек среди которых 10 449 взрослых и 15 405 детей.


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