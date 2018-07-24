Харьковский суд продлил арест Зайцевой и Дронову

При этом адвокаты выступали против продления содержания под стражей своих подзащитных и требовали отпустить их под домашний арест. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, суд считает, что риски сохранились, особенно в части, которая касается того, что обвиняемые могут скрываться от суда. В деле допрошены еще не все, так что есть риск влияния. Поэтому обвинение потребовало продлить содержание под

Самое главное, что все вышеуказанные риски нивелируются наличием у Зайцевой заболеваний, симптомы которых постоянно беспокоят её, требуют систематического надзора врачей, регулярных обследований и лечения в условиях стационара. Указанное подтверждается выписками из истории болезни Зайцевой, начиная с 2007 года, когда последняя попала в ДТП, по результатам которого получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровотечение и другие диагнозы, - указала адвокат Козырь, добавив, что медицинская документация свидетельствует об ухудшении состояния здоровья Зайцевой, а с учетом постоянных сильных головных болей - вообще носят характер пыток", - добавила защитник.

Вместе с тем суд счел позицию прокуратуры более убедительной и оставил обоих обвиняемых под стражей.

Следующее заседание назначено на 31 июля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, пять из которых погибли на месте.