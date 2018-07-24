Дожди и грозы будут поливать Украину и во вторник

Практически по всей стране пройдут кратковременные дожди, грозы, днем на Прикарпатье и севере Левобережья местами сильные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду.

Температура воздуха днем в среднем составит 26-31 градус тепла.

В Киеве сегодня солнце редко будет показываться из-за облаков. На протяжении всего дня ожидается дождь c грозой. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-19 градусов, тепла. Днем потеплеет до 23-25 градусов.

На западе Украины ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, в Ивано-Франковской и Львовской областях местами сильный, днем грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-19 теплых градусов, Днем столбики термометров покажут от 20 до 26 градусов тепла, а в Закарпатье от 23 до 28 градусов.

На севере страны сегодня ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, в Черниговской и Сумской областях местами сильные дожди, днем грозы. Ночная температура воздуха составит 14-19 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 21- 27 градусов.

В центре Украины также кратковременный дождь, ночью местами, днем грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-20 градусов. Днем воздух раскалится до 23-30 градусов.

На востоке страны во вторник кратковременный дождь, днем грозы. Температура воздуха ночью составить 14-20 градусов тепла, в Донецкой области 17-22 теплых градуса, Днем воздух раскалится до 25-30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами, днем грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-23 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 26-31 градус.

В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, днем грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 18-23 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 26-31 градуса.

Народный прогноз: 24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной Ольги. Также в этот день почитается память великомученицы Евфимии Всехвальной. В народе этот день называли Ефимьи-стожарницы, поскольку стоит очень жаркая погода. Часто этот день бывает грозовым. В это время начинают выпадать росы. Издревле конец июля - росистая пора. Эти росы вредные для помидоров. Наши предки заметили, если в этот день солнечно, то урожай зерновых культур будет хорошим.