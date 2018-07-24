АМКУ проверит законность роста цен на рынке сжиженного газа

Как сообщает пресс-служба АМКУ во вторник, 24 июля, в связи со стремительным ростом розничных цен на рынке сжиженного газа в качестве моторного топлива, который наблюдается в последнее время, комитетом начато исследование соответствия действий участников рынка требованиям законодательства о защите экономической конкуренции, - сообщает пресс-служба.

Напомним, розничные цены на автогаз в сетях АЗС начали повышаться с 10-го июля.

С того момента средняя по стране цены газа выросла на 70 копеек за литр и 20 июля превысила 14 гривен за литр. На оптовом рынке газ начал дорожать в начале июля.

Как сообщал УРА-Информ, эксперты отмечают, что основным драйвером роста цен является повышение стоимости автогаза в России, которая остается крупнейшим поставщиком на украинский рынок (41% по итогам первого полугодия 2018 года).