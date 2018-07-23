Все освобожденные пленные на Донбассе имели черепно-мозговые травмы, - Ирина Геращенко

Все они после освобождения сначала проходили медицинский осмотр и проверку спецслужб. Об этом в интервью изданию "Украинской правде" рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

В частности, народный депутат отметила, что проверка проходила не только потому, что их в чем-то подозревают. На самом деле, именно из этих разговоров мы по крупицам собираем информацию, кого еще могут держать боевики, - пояснила Геращенко, добавив, что всех пленных пытали, били по голове.

Двенадцать признались в сексуальных изнасилованиях. Когда ты знаешь обо всем этом ужасе, очень болезненно переживаешь любые улыбки мировых лидеров с президентом России Владимиром Путиным. Нет там чему улыбаться, - подчеркнула политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ирина Геращенко уверена, что признание президента России Владимира Путина в организации и проведении так называемого "референдума" в Крыму станет доказательной базой в исках Украины против России.