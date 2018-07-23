23:51 23.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В "Укртрансбезопасности" требуют отменить мораторий на проверки перевозчиков

Первый заместитель председателя Укртрансбезпеки Вячеслав Дидковский заявил, что в украинском государстве могут отменить мораторий на проверки предприятий, которые занимаются перевозками пассажиров.

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Соотвествующие заявление и. о. главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности на транспорте сделал в эфире "112-Украиина".

По его словам, в данное время проект полностью подготовлен. Теперь ранее указанный документ должен пройти согласование в Министерстве инфраструктуры, далее - правительства.

Кроме того, Дидковский отметил, что "Укртрансбезопасность" будет предлагать запретить использовать переоборудованные транспортные средства (например, из грузовых микроавтобусов) для перевозки пассажиров.

Также он добавил, что служба ежедневно проводит проверки транспортных средств по перевозке пассажиров, но в усиленном режиме они продлятся две недели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", десятки украинцев застряли в аэропорту Торонто. В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что задержка произошла в связи с опозданием предыдущего рейса другого перевозчика - Air Canada. 


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