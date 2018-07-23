11:33 23.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украину запретили ввоз российской литературы

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания по состоянию на сегодня 23 июля, приняли решение запретить ввоз в страну литературы из РФ по психологии.

В Украину запретили ввоз российской литературы

Так, ведомство отказало ООО "Дресс Шоу" в выдаче лицензии на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книги по психологии московского издательства "АСТ". Известно, что в книге сотрудники управления разведки вооруженных сил РФ рекламируют другую книгу о "русском боевом НЛП".

Тем самым, автор книги, пыталась подготовить специалистов для осуществления такого психологического программирования людей в зоне боевых действий в Чечне и в Украине.

Данная развернутая реклама, в которой пропагандируются вооруженные силы государства-агрессора и методы ведения гибридной войны, содержится в издании, посвященном семейным отношениям – "П.Зигмантович. Психология навылет. М+Ж. 6 секретов счастливых отношений от самого категорического психолога в мире", не может быть в доступе читателей.

В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг находится 59 изданий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне "Укрзализныця" запустила проект по продаже книг в скоростных поездах. Так. За шесть месяцев акции пассажиры приобрели более 1 тыс. 300 книг. Отмечается, что пока литературу можно приобрести в "Интерсити" и "Интерсити+". 


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