В понедельник сухо будет только на юге

На всей остальной территории страны – дожди и грозы будут продолжаться. При этом в восточных областях станет жарче еще на пару градусов, до плюс 31, на остальной территории страны без изменений.

Средняя температура воздуха по всей стране составит 26-29 градусов тепла. Ветер северо-западный, 3-8 метров на секунду.

В Киеве сегодня облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается мелкий дождь, днем и вечером - дождь c грозой. Температура воздуха ночью составит 16-18 градусов тепла, Днем потеплеет до 23-25 градусов.

На западе Украины ночью местами дождь, днем повсюду дожди, местами грозы. Ночная температура воздуха не опустится ниже 12-19 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов, на Закарпатье до 30 градусов.

На севере Украины ночью местами дождь, днем повсюду дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-19 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

В центре страны в понедельник ночью местами дождь, днем повсюду дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-20 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 22-29 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только в Харьковской области днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составить 14-20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24-31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 16-22 теплых градуса. Днем воздух раскалится до 26-32 градусов.

В Крыму сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-22 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов, на Закарпатье до 30 градусов. Днем воздух прогреется до 26-31 градуса.

Народный прогноз погоды: 23 июля отмечается день преподобного Антония Печерского. В старину заметили, если в этот день случится глухой гром - к тихому дождю, а если гром гулкий, можно ожидать ливня. С прежних времен до нас дошло ценное замечание для рыбаков: если гром в постный день (среда и пятница) - у рыбаков будет хороший улов рыбы.