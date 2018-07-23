В Луганской области частично восстановили электроснабжение

Об этом передает Hromadske radio.

Согласно словам Наседкина, в настоящее время удалось устранить почти все повреждения, вызванные непогодой и нестабильной работой электросистемы Луганской области. При этом он заявил, что все еще обесточены населенные пункты Катериновка, Троицкое и Золотое. В частности, остаются обесточенными около 1100 потребителей с 3544.

"Энергетики работали ночью. Так, для возобновления электроснабжения они должны согласовать свои действия с военными", - отметил пресс-секретарь ООО "Луганское энергетическое объединение".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате непогоды в Украине, которая наблюдается уже несколько дней без электроснабжения остаются 23 населенных пункта в Днепропетровской области.