10:39 23.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луганской области частично восстановили электроснабжение

Пресс-секретарь ООО "Луганское энергетическое объединение" Евгений Наседкин рассказал, что спасательные бригады частично восстановили электроснабжение в Луганской области. Однако, несмотря на это, до сих пор остаются обесточенными несколько населенных пунктов. 

В Луганской области частично восстановили электроснабжение

Об этом передает Hromadske radio.

Согласно словам Наседкина, в настоящее время удалось устранить почти все повреждения, вызванные непогодой и нестабильной работой электросистемы Луганской области. При этом он заявил, что все еще обесточены населенные пункты Катериновка, Троицкое и Золотое. В частности, остаются обесточенными около 1100 потребителей с 3544.

"Энергетики работали ночью. Так, для возобновления электроснабжения они должны согласовать свои действия с военными", - отметил пресс-секретарь ООО "Луганское энергетическое объединение".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате непогоды в Украине, которая наблюдается уже несколько дней без электроснабжения остаются 23 населенных пункта в Днепропетровской области.


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