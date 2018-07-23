В Японии зарегистрирован новый температурный рекорд

Как сообщает японский телеканал NHK, такие показатели были зафиксированы впервые за всю историю наблюдений синоптиками.

Известно, что такая температура была замечена в районе города Кумагая в префектуре Сайтама к северу от Токио.

При этом, днем ранее в японской столице Токио температура достигала 40,8 градуса, а в префектуре Гифу в центральной части острова Хонсю - 40,7.

В последствии такой жары, не менее 15 человек стали жертвами аномалии, и еще более 12 тыс. оказались в больницах. Власти советуют людям оставаться в помещениях и пользоваться кондиционерами. Школам рекомендовано не проводить занятия на улицах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Японии в результате аномальной жары погибли по меньшей мере 12 человек. Почти десять тысяч человек госпитализированы в медицинские учреждения с тепловыми ударами.