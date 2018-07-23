10:52 23.07.2018 | Общество | Новости
100199547:nastya

В Японии зарегистрирован новый температурный рекорд

Сегодня 23 июля на всей части Японии был зарегистрирован новый температурный рекорд - 41,1 градуса по Цельсию.

В Японии зарегистрирован новый температурный рекорд

Как сообщает японский телеканал NHK, такие показатели были зафиксированы впервые за всю историю наблюдений синоптиками.

Известно, что такая температура была замечена в районе города Кумагая в префектуре Сайтама к северу от Токио.

При этом, днем ранее в японской столице Токио температура достигала 40,8 градуса, а в префектуре Гифу в центральной части острова Хонсю - 40,7.

В последствии такой жары, не менее 15 человек стали жертвами аномалии, и еще более 12 тыс. оказались в больницах. Власти советуют людям оставаться в помещениях и пользоваться кондиционерами. Школам рекомендовано не проводить занятия на улицах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Японии в результате аномальной жары погибли по меньшей мере 12 человек. Почти десять тысяч человек госпитализированы в медицинские учреждения с тепловыми ударами.


Поделиться
Читайте также:
 
Генри Киссинджер: "Мы сейчас переживаем очень-очень тяжелый период" Все освобожденные пленные на Донбассе имели черепно-мозговые травмы, - Ирина Геращенко Трамп развязывает торговую войну, - Лагард Лидеры G20 назвали ключевые угрозы для мировой экономики
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив