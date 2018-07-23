21:54 23.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Совершеннолетний напиток: в Днепре на мусорнике нашли сотни коробок чая - ФОТО

В городе Днепре местные жители обнаружили сотни коробок чая возле мусорника одного из домов. Об своеобразной находке коммунальщики пока разводят руками, говорится в сюжете ТСН.

Совершеннолетний напиток: в Днепре на мусорнике нашли сотни коробок чая - ФОТО

Отметим, когда люди заметили чай в большом количестве, то в тот же момент стали его разбирать. Примечательно, местные жители не обращали внимания ни на дождь, ни на срок годности, а он закончился еще в двухтысячном году.

Также сообщается, что товар стал хлопотами коммунальщиков. Так, чтобы убрать остатки чая, вызвали трактор.

В настоящее время пока неизвестно, что, кто и для чего хранил чай в течение 18 лет. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в бельгийском городе Брюгге дизайнеры бюро Studio KCA построили огромного кита из 5 тонн пластикового мусора, который нашли в Тихом океане.


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