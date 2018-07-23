Украинские туристы вернутся сегодня из Барселоны

Туроператор Join Up отправил в испанскую Барселону самолет за украинскими туристами.

Авиаперевозчик YanAir не смог вовремя забрать туристов по техническим причинам, сообщает "РБК-Украина".

Сообщается, что рейс YE5301 Киев-Барселона вылетел в 13:20 из аэропорта "Борисполь". В результате задержки рейса из Киева связанный с ним перелет из Барселоны в Киев ожидается в 17:20. Туристы прибыли в аэропорт, но не проходили паспортный и таможенный контроль.

Как сообщал "УРА-Информ", группа украинских туристов не смогла вылететь из аэропорта Барселоны сегодня рано утром, но их возвращение в Украину перенесли на вечер 23 июля. Туристы должны были вернуться в Борисполь в 11:40, однако на данный момент на сайте аэропорта значится прилет рейса YanAir в 20:30.