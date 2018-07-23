15:53 23.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199593:roman_z

Украинские туристы вернутся сегодня из Барселоны

За украинскими туристами, застрявшими в Барселоне, вылетел самолет.

Украинские туристы вернутся сегодня из Барселоны

Туроператор Join Up отправил в испанскую Барселону самолет за украинскими туристами.

Авиаперевозчик YanAir не смог вовремя забрать туристов по техническим причинам, сообщает "РБК-Украина".

Сообщается, что рейс YE5301 Киев-Барселона вылетел в 13:20 из аэропорта "Борисполь". В результате задержки рейса из Киева связанный с ним перелет из Барселоны в Киев ожидается в 17:20. Туристы прибыли в аэропорт, но не проходили паспортный и таможенный контроль.

Как сообщал "УРА-Информ", группа украинских туристов не смогла вылететь из аэропорта Барселоны сегодня рано утром, но их возвращение в Украину перенесли на вечер 23 июля. Туристы должны были вернуться в Борисполь в 11:40, однако на данный момент на сайте аэропорта значится прилет рейса YanAir в 20:30.


Поделиться
Читайте также:
 
В Японии от жары продолжают умирать люди Вашингтон отвергает идею Путина об организации референдума в Донбассе ОгоЯкіЛюди: Празднование Дня бухгалтера в Украине - ВИДЕО Украина попросит Запад ввести санкции против России из-за проверок на Азовском море
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив