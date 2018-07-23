Украина сама начала производить серийно-реактивные огнеметы

По словам главы государства, началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, это высокомощное оружие, которое "Укроборонпром" производит для ВСУ.

Порошенко также пообещал, что вскоре миномет будет поставлен в армию, что значительно усилит военную мощь украинских подразделений.

Стоит добавить, что это производство боеприпасов построено исключительно по стандартам НАТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на торжественном параде ко Дню Независимости украинцам покажут оружие, которое видели только на испытаниях. Для граждан страны это первая возможность увидеть практически все новые образцы техники и оружия, которые до сих пор вблизи видели и щупали лишь избранные. Кроме того, в этом году по Крещатику пройдут оперативно-тактический комплекс "Сапсан", высокоточная система залпового огня "Ольха", автоматизированная реактивная система "Верба", новая самоходная 155-мм гаубица "Богдана".