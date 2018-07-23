13:10 23.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Туристы не летают. В Барселоне застряли украинцы

В аэропорту Барселоны застряла группа украинских туристов, которые должны были вернуться в Украину рейсом авиакомпании YanAir.

Туристы не летают. В Барселоне застряли украинцы

Как сообщает ТСН, самолет должен был прилететь по расписанию в Борисполь в 11:40, но пока на сайте аэропорта указанное время - 20:30.

По словам пассажиров, в аэропорту Барселоны они ожидают свою посадку более четырех часов. Они утверждают, что туроператором выступает компания JoinUp!

Забирали отдыхающих из мест проживания ночью.

Отмечается, что в 3:10 в Барселону из Борисполя собирался вылететь рейс YanAir.

В туроператоре сообщили, что рейс задерживается из-за того, что в Барселону по техническим причинам не вылетел самолет из Украины, который должен забрать туристов.

Впрочем, сколько точно людей не могут вылететь, в компании не сообщили, однако из-за полной загруженности рейса ожидают более 150 туристов.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты посла Королевства Марокко в Украине госпожа Фауз Эль Ашаби и предложил Марокко отменить визы для украинских туристов.


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