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Суд арестовал на два месяца заместителя городского голова Каменки-Днепровской

Заместителя городского головы Каменки-Днепровской арестовали на 60 суток.

Суд арестовал на два месяца заместителя городского голова Каменки-Днепровской

Его заподозрили в получении взятки. Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebbok, в воскресенье, 22 июля, Орджоникидзевский районный суд города Запорожье избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 281 900 гривен.

Напомним, 20 июля на взятке в две тысячи долларов задержан заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, коммунальной собственности, торгового обслуживания, строительства, транспорта и связи, градостроительства и архитектуры города Каменка-Днепровская.

Как сообщал УРА-Информ, деньги чиновник требовал за решение вопроса о предоставлении разрешения исполнительным комитетом горсовета на размещения временных сооружений для предпринимательской деятельности на территории города.


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