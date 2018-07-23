Сегодня в Ростове-на-Дону пройдет суд над политзаключенным Павлом Грибом

Как сообщил отец заключенного Игорь Гриб на своей странице в Facebook, в Северо-Кавказском окружном военном суде пройдет первое судебное заседание по сути дела Павла Гриба.

Добавим, Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область, где "законно" оформили арест.

Российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца еще до прибытия парня в Гомель.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", адвокат украинского политзаключенного Олега Сенцова Дмитрий Динзе в следующий раз посетит своего подзащитного в августе. По словам стороны защиты, ситуация с заключенный Сенцовым не изменилась, поэтому ездить к нему пока нет смысла.