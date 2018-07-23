Самолет с главой МВФ совершил экстренную посадку в Аргентине

Об этом сообщают аргентинские СМИ.

Отмечается, что экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета после того, как в пилотской кабине стало быстро падать давление.

К слову, самолет выполнял рейс из Аргентины в США. Сообщается, что посадка была совершена в штатном режиме, никто не пострадал.

Добавим, что Лагард принимала участие в заседании министров финансов стран G20 в Буэнос-Айресе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне украинский транспортный самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку на севере Египта примерно в 50 км от города Эль-Аламейна, который находится на побережье Средиземного моря. Соответствующую информацию египетскому телевидению также подтвердил министр гражданской авиации страны Юнис аль-Масри.