09:17 23.07.2018 | Общество | Новости
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Самолет с главой МВФ совершил экстренную посадку в Аргентине

Сегодня 23 июля, экстренную посадку в центральном аэропорту Аргентины совершило летательное судно, на борту которого находилась глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Самолет с главой МВФ совершил экстренную посадку в Аргентине

Об этом сообщают аргентинские СМИ.

Отмечается, что экипаж воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета после того, как в пилотской кабине стало быстро падать давление.

К слову, самолет выполнял рейс из Аргентины в США. Сообщается, что посадка была совершена в штатном режиме, никто не пострадал.

Добавим, что Лагард принимала участие в заседании министров финансов стран G20 в Буэнос-Айресе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", накануне украинский транспортный самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку на севере Египта примерно в 50 км от города Эль-Аламейна, который находится на побережье Средиземного моря. Соответствующую информацию египетскому телевидению также подтвердил министр гражданской авиации страны Юнис аль-Масри.


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