13:32 23.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российский суд вернул дело Гриба на доработку прокурорам

Суд Российской Федерации в понедельник, 23 июля, принял решение вернуть дело украинского политзаключенного Павла Гриба на доработку прокурорам.

Российский суд вернул дело Гриба на доработку прокурорам

Как сообщила на своей страничке в Facebook журналист Ирина Ромалийская, в Ростове в суде Грибу зачитали обвинительный акт, согласно которому украинца обвиняют в "принуждении к теракту". По версии обвинения, Гриб склонял российскую школьницу Татьяну Ершову изготовить и подорвать взрывчатку.

Кроме того, по информации издания, один из судей Сергей Горелов обратил внимание прокуроров, что в обвинительном акте указана старая редакция статьи 205 УК РФ, которая предусматривает восемь лет тюремного заключения, но уже не действует.

Вместе с тем коллегия судей Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове решила вернуть дело прокурорам на доработку.

В свою очередь, прокурор назвал это ошибкой, добавив, что речь идет о новой редакции этой статьи, которая предусматривает 10 лет колонии. После этого судьи удалились в совещательную комнату, чтобы решили возвращать ли обвинительный акт прокурору.

Напомним, ранее сообщалось, что Гриб на суде в РФ не признал свою вину и заявил об ошибках в ходе следствия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, гражданин Украины Павел Гриб, которого в России обвиняют в содействии терроризму, не признал вину в Северо-Кавказском окружном военной суде в России, где в понедельник, 23 июля, началось заседание против него.


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