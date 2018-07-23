МИД не рекомендует украинцам ездить в Замбию из-за холеры

В стране, по данным внешнеполитического ведомства, произошла вспышка холеры. В связи с чем МИД до нормализации эпидемиологической ситуации не рекомендует ездить в Замбию.

Между тем, как сообщила консульская служба МИД Украины, тем соотечественникам, которые уже находятся в Замбии, в дипломатическом ведомстве порекомендовали проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями.

Как информируют в ведомстве, в Республике Замбия, в частности в столице страны городе Лусака, и особенно в районе Kwanyama, вспыхнула эпидемия холеры.

В случае выявления симптомов заболевания или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам рекомендуется обращаться в Посольство Украины в Южно-Африканской Республике.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Южно-Африканской Республике в субботу вечером, 21 июля, неизвестные расстреляли микроавтобус с таксистами. Люди возвращались в Йоханнесбург с похорон коллеги. В результате инцидента 11 человек погибли.