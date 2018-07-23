08:32 23.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199531:Polishuk

МИД не рекомендует украинцам ездить в Замбию из-за холеры

Министерство иностранных дел Украины рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Республику Замбия.

МИД не рекомендует украинцам ездить в Замбию из-за холеры

В стране, по данным внешнеполитического ведомства, произошла вспышка холеры. В связи с чем МИД до нормализации эпидемиологической ситуации не рекомендует ездить в Замбию.

Между тем, как сообщила консульская служба МИД Украины, тем соотечественникам, которые уже находятся в Замбии, в дипломатическом ведомстве порекомендовали проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями.

Как информируют в ведомстве, в Республике Замбия, в частности в столице страны городе Лусака, и особенно в районе Kwanyama, вспыхнула эпидемия холеры.

В случае выявления симптомов заболевания или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам рекомендуется обращаться в Посольство Украины в Южно-Африканской Республике.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Южно-Африканской Республике в субботу вечером, 21 июля, неизвестные расстреляли микроавтобус с таксистами. Люди возвращались в Йоханнесбург с похорон коллеги. В результате инцидента 11 человек погибли.


Поделиться
Читайте также:
 
Боевики за минувшие сутки 15 раз открывали огонь, ранен один военный В США в церкви мужчина открыл стрельбу, погиб один человек В Житомире в жилом доме рухнул потолок, власти эвакуировали людей На Луганщине без света остались более 3,5 тысяч человек
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив