14:41 23.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Летне-осенняя погода: в Украине к концу июля продолжатся дожди

На территории всей Украины к концу июля будет продолжатся дождливая и мрачная погода. Соответствующий прогноз передают в Гидрометцентре.

Летне-осенняя погода: в Украине к концу июля продолжатся дожди

Согласно информации метеорологических прогнозов ведомства, тенденция погодных условий к концу месяца останется такой же, ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Кроме того, такой прогноз ожидается на всей части Украины, где-то их может быть больше, где-то меньше.

Что касается температурного режима, то ожидается температура в пределах +25-30°, на юге страны +33°, в конце текущей недели местами может достигать +35°.

В ведомстве уточнили, что ожидается не сильное потепление всего на три пять градусов в целом.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украине сухая погода ожидается только на юге. На всей остальной территории страны – дожди и грозы будут продолжаться. При этом в восточных областях станет жарче еще на пару градусов, до плюс 31, на остальной территории страны без изменений.


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