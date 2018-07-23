В Иране произошло четвертое землетрясение

Это уже четвертое землетрясение за последние сутки. Его магнитуда составила 5,8 баллов по шкале Рихтера.

Как сообщает агентство IRNA, ссылаясь на данные Иранского сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета, первые толчки были зафиксированы в после полуночи по киевскому времени. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.

Данные о возможных жертвах или разрушениях к настоящему моменту отсутствуют.

Напомним, за сутки 22 июля в Иране произошли три землетрясения. Самым мощным из них стало третье в провинции Керманшах. Его магнитуда составила 5,9.

Как сообщал УРА-Информ, в результате 287 жителей провинции получили ранения, 101 здание было полностью разрушено, еще около 850 зданий были повреждены. Руководитель службы по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в район было направлено 15 групп спасателей.