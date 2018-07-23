20:12 23.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гражданская супруга подарила радикалу Рыбалке песню на День рождения: "Серьожа! Серьожа!"

Гражданская жена народного депутата Сергея Рыбалки - Настя Байбородина – оригинально поздравила своего супруга с днем рождения. Она подарила ему песню в собственном исполнении. Этим Байбородина похвасталась в Фейсбуке.

Гражданская супруга подарила радикалу Рыбалке песню на День рождения:

Песня называется просто: "Серьожа".

В ней супруга поет о том, что судьба ведет с Рыбалкой "игру без правил", посылает много испытаний, а поэтому девушка советует нардепу "идти только вперед".

Мотивационный текст песни указывает на то, что в жизни у политика, видимо, действительно, не все гладко.

Байбородина, как может, бодрит Рыбалку, убеждая в том, что «его вершина – не за горами".

"Серьооожа! Серьооожа! Ни шагу назад 
Серьооожа! Серьооожа! Победа за нами!
Только вперед, слышишь, только вперед
Твоя вершина – не за горами», - поется в песни.

Напомним, что ранее Рыбалка поздравил Байбородину с днем рождения, развесив ее фото на рекламных бордах в Нью-Йорке.

На эту выходку политика жестко отреагировал лидер радикалов Ляшко, пригрозив Рыбалке исключением из фракции за подобные "понты".

Источник: from-ua.com


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