Гражданская супруга подарила радикалу Рыбалке песню на День рождения: "Серьожа! Серьожа!"

Гражданская жена народного депутата Сергея Рыбалки - Настя Байбородина – оригинально поздравила своего супруга с днем рождения. Она подарила ему песню в собственном исполнении. Этим Байбородина похвасталась в Фейсбуке.
Песня называется просто: "Серьожа".
В ней супруга поет о том, что судьба ведет с Рыбалкой "игру без правил", посылает много испытаний, а поэтому девушка советует нардепу "идти только вперед".
Мотивационный текст песни указывает на то, что в жизни у политика, видимо, действительно, не все гладко.
Байбородина, как может, бодрит Рыбалку, убеждая в том, что «его вершина – не за горами".
"Серьооожа! Серьооожа! Ни шагу назад
Серьооожа! Серьооожа! Победа за нами!
Только вперед, слышишь, только вперед
Твоя вершина – не за горами», - поется в песни.
Напомним, что ранее Рыбалка поздравил Байбородину с днем рождения, развесив ее фото на рекламных бордах в Нью-Йорке.
На эту выходку политика жестко отреагировал лидер радикалов Ляшко, пригрозив Рыбалке исключением из фракции за подобные "понты".
Источник: from-ua.com