Гражданская супруга подарила радикалу Рыбалке песню на День рождения: "Серьожа! Серьожа!"

Песня называется просто: "Серьожа".

В ней супруга поет о том, что судьба ведет с Рыбалкой "игру без правил", посылает много испытаний, а поэтому девушка советует нардепу "идти только вперед".

Мотивационный текст песни указывает на то, что в жизни у политика, видимо, действительно, не все гладко.

Байбородина, как может, бодрит Рыбалку, убеждая в том, что «его вершина – не за горами".

"Серьооожа! Серьооожа! Ни шагу назад

Серьооожа! Серьооожа! Победа за нами!

Только вперед, слышишь, только вперед

Твоя вершина – не за горами», - поется в песни.

Напомним, что ранее Рыбалка поздравил Байбородину с днем рождения, развесив ее фото на рекламных бордах в Нью-Йорке.

На эту выходку политика жестко отреагировал лидер радикалов Ляшко, пригрозив Рыбалке исключением из фракции за подобные "понты".

Источник: from-ua.com