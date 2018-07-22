Вынужденная экономия или чрезмерное расточительство - почему все больше украинцев переходят на дизельное топливо

Согласно опубликованной на сайте информации, в мае украинским потребителям через АЗС было реализовано 109,7 тыс. тонн бензина моторного, 92,9 тыс. тонн дизельного топлива и 3,7 тыс. тонн сжиженного газа. В свою очередь, количество проданного объема сжиженного газа выросло на 13 процентов.

Но, в сравнении в общей статистикой за январь-май 2018 года, потребления бензина сократилось 11,3 процентов, дизельного топлива - не изменились, газа сжиженного - сократились на 15,4 процентов. Эксперты связывают подобные перемены не только с постоянными колебаниями валюты, что привод к росту топлива, но и появлению альтернативных видов транспорта на электродвигателях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинской столице за последниее время резко выросли цены на бензин и дизельное топливо.Так, стоимость самой популярной марки бензина А-95 повысилась в среднем до 29,59.