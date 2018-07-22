17:12 22.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Все больше иностранцев посещают Украину с целью туризма

За первое полугодие 2018 года Украину посетило 6,3 млн иностранных граждан. Об этом передает пресс-служба ГПСУ.

Все больше иностранцев посещают Украину с целью туризма

Согласно опубликованной информации, количество приезжих иностранцев за январь-июнь 2018 года практически совпало с числом тех, кто покидает страну - 6,3 млн на 6,4 млн человек.

"Основные страны, граждане которых въезжали в Украину в 2018 году - это Молдова, Беларусь, Россия, Польша, Венгрия, Румыния, Турция, Словакия, Израиль, Германия", - подчеркивается в официальном уведомлении. Это статистика тех государств, которые чаще всего выбирают туристический отдых в Украине.

В 2017 году этот рейтинг возглавили, соответственно: Молдова, Беларусь, Россия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Турция, Израиль, Германия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала установки биометрического контроля в текущем году на границах Украины, было зарезервировано более 240 тыс. россиян. 


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