Все больше иностранцев посещают Украину с целью туризма

Согласно опубликованной информации, количество приезжих иностранцев за январь-июнь 2018 года практически совпало с числом тех, кто покидает страну - 6,3 млн на 6,4 млн человек.

"Основные страны, граждане которых въезжали в Украину в 2018 году - это Молдова, Беларусь, Россия, Польша, Венгрия, Румыния, Турция, Словакия, Израиль, Германия", - подчеркивается в официальном уведомлении. Это статистика тех государств, которые чаще всего выбирают туристический отдых в Украине.

В 2017 году этот рейтинг возглавили, соответственно: Молдова, Беларусь, Россия, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Турция, Израиль, Германия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с начала установки биометрического контроля в текущем году на границах Украины, было зарезервировано более 240 тыс. россиян.