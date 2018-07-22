В воскресенье в зоне ООС ранен один военный

В результате боевых действие ранения получил один военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба ООС, оккупанты открывали огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новоалександровка, Зайцево, Талаковка и Лебединское.

Потери противника уточняются.

Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, 21 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 15 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 2 раза с запрещенного минскими договоренностями вооружения.