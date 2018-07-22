В Китае стремительно растет количество поколения "золотой осени"

В издании подсчитали, что количество число людей в возрасте 60 лет и старше в Китае достигнет 300 млн к 2025 году и 400 млн к 2033 году. Руководство страны, особенно Национальная комиссия по здравоохранению Китая, поставлена перед строчной задачей не только уменьшить количество рождаемости в стране из-за возможной нехватки продовольствия, но и справиться в массовой "геронтократией" во всех сферах профессиональной и частной деятельности.

По словам главы указанной комиссии, деньги, потраченные на пожилых людей, например, на уход и медицинские услуги, к 2050 году составят 26,24 процентов ВВП Китая, по сравнению с 7,33 процентов в 2015 году.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Кабинет министров постановил провести в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области пробную перепись населения в декабре 2019 года.