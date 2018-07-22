01:00 22.07.2018 | Общество | Новости
100199466:roman

Скафандр Нила Армстронга пустят с молотка на закрытом аукционе

Личную коллекцию американского астронавта Нила Армстронга выставят на продажу на аукционе в Далласе. Об этом передает ABC.

Скафандр Нила Армстронга пустят с молотка на закрытом аукционе

Личные вещи первого человека на Луне будут выставлены для "постоянных членов клуба Heritage Auctions в ноябре 2019 года.

Имущие ценители американской космонавтики смогут приобрести кепку бойскаута, принадлежавшую Армстронгу и флаг университета Пердью, где обучался астронавт. Эти вещи, а также куски крыла и пропеллера самолета Flyer братьев Райт 1903 года, астронавт брал в полет на Луну.

Напомним, что Армстронг вместе командой других астронавтов в 1969 году командовал экипажем корабля "Аполлон-11", главной задачей которого была высадка на Луну. Армстронг и астронавт Базз Олдрин провели на поверхности спутника Земли 2,5 часа. В 1971 году Армстронг ушел из NASA, занялся преподаванием и бизнесом. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", семья Рокфеллеров решила устроить аукцион музейных ценностей покойного Дэвида.


Поделиться
Читайте также:
 
В Китае стремительно растет количество поколения "золотой осени" Украинцы массово уезжают жить в Литву Высокие цены или низкие зарплаты: украинцы продолжают выкупать импортные авто Американцы выкупают 50 процентов украинского шоколада - ГФС
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив