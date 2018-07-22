Скафандр Нила Армстронга пустят с молотка на закрытом аукционе

Личные вещи первого человека на Луне будут выставлены для "постоянных членов клуба Heritage Auctions в ноябре 2019 года.

Имущие ценители американской космонавтики смогут приобрести кепку бойскаута, принадлежавшую Армстронгу и флаг университета Пердью, где обучался астронавт. Эти вещи, а также куски крыла и пропеллера самолета Flyer братьев Райт 1903 года, астронавт брал в полет на Луну.

Напомним, что Армстронг вместе командой других астронавтов в 1969 году командовал экипажем корабля "Аполлон-11", главной задачей которого была высадка на Луну. Армстронг и астронавт Базз Олдрин провели на поверхности спутника Земли 2,5 часа. В 1971 году Армстронг ушел из NASA, занялся преподаванием и бизнесом.

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