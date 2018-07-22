23:27 22.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ситуация с поставками хлора на водоканалы стабилизировалась - "Укрводоканал"

По состоянию на воскресенье, 22 июля, ситуация с поставками жидкого хлора на предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в Украине стабилизировалась.

Ситуация с поставками хлора на водоканалы стабилизировалась -

Все водоканалы работают в штатном режиме без ограничения подачи воды. Благодаря совместной и оперативной работе правительства обеспеченность жидким хлором удовлетворительная и достаточная для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения. Об этом сообщает ассоциация "Укрводоканалэкология" на своей странице в Facebook.

В частности, по данным ассоциации, "Днипроазот" в настоящее время возобновляет работу хлорной группы цехов. На данный момент закончены подготовительные работы ко включению производства и в ближайшее время ожидается выпуск первой продукции, - заверили в ведомстве, добавив что у водоканалов также появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по более низким ценам, хотя остается потребность в дополнительной проработке вопросов доставки.

В "ассоциации также отметили, что Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей вместе со специалистами предприятий водопроводно-канализационного хозяйства сейчас ведет проверку на местах с отбором проб воды и дополнительным контролем качества.

Напомним, в апреле "Укрнафта" прекратила поставку газа на мощностях "Днипроазота", после чего химпредприятие, являющееся единственным поставщик хлора для очистки воды в Украине, остановило работу.

Как сообщал УРА-Информ, 20 июля "Днипроазот" сообщил о возобновлении работы хлорной группы цехов.


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