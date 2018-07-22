12:36 22.07.2018 | Общество | Новости
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Сирия постепенно начинает процесс идентификации пострадавших в войне мирных жителей

На сегодняшний день в сирийской провинции Латакия находится крупнейший в мире лагерь с беженцами. Об этом заявил журналистам губернатор провинции Ибрагим Худер ас-Салем.

Сирия постепенно начинает процесс идентификации пострадавших в войне мирных жителей

По его словам, на территории лагеря расположено более 5 тыс временных жилищ, где проживают 1 млн человек. Для беженцев работают учреждения здравоохранения, а для детей в школах организован учебный процесс, им предоставляют бесплатную медицинскую помощь и продовольствие. В провинцию прибывают также и бывшие пленники боевиков и оппозиционных сил. Этот регион является ключевым "рубежом сдерживания" беженцев на пути в Европу.

Напомним, что на сегодняшний день Евросоюз нуждается в дополнительной помощи для ликвидации последствий миграционного кризиса, который продолжается на континенте с 2011 года. Текущее соглашение по миграции ЕС -Турция от марта 2016 продолжает действовать и приносить результаты. Турция является неким "клапаном", который сдерживает более 500 тыс сирийских беженцев, которые размещаются в лагерях для пострадавших в ходе сирийского конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Ливии Фаиз аль-Сарадж решительно отверг предложение Евросоюза  создать в этой североафриканской стране центры для приема беженцев.


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