Сирия постепенно начинает процесс идентификации пострадавших в войне мирных жителей

По его словам, на территории лагеря расположено более 5 тыс временных жилищ, где проживают 1 млн человек. Для беженцев работают учреждения здравоохранения, а для детей в школах организован учебный процесс, им предоставляют бесплатную медицинскую помощь и продовольствие. В провинцию прибывают также и бывшие пленники боевиков и оппозиционных сил. Этот регион является ключевым "рубежом сдерживания" беженцев на пути в Европу.

Напомним, что на сегодняшний день Евросоюз нуждается в дополнительной помощи для ликвидации последствий миграционного кризиса, который продолжается на континенте с 2011 года. Текущее соглашение по миграции ЕС -Турция от марта 2016 продолжает действовать и приносить результаты. Турция является неким "клапаном", который сдерживает более 500 тыс сирийских беженцев, которые размещаются в лагерях для пострадавших в ходе сирийского конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Ливии Фаиз аль-Сарадж решительно отверг предложение Евросоюза создать в этой североафриканской стране центры для приема беженцев.