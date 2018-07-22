09:31 22.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Шквалы ветра, грозы и дожди: прогноз погоды на ближайшие сутки

Сегодня, 22 июля, синоптики объявили о штормовом предупреждении в стране Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

Шквалы ветра, грозы и дожди: прогноз погоды на ближайшие сутки

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях облачно, дневная температура составит 20-21 градусов тепла. 

В центральных части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях пройдут доджи с грозами, столбики термометров останутся неизменными - 22-23 выше нуля.

До плюс 26-29 сегодня на юге Украины: в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Ветер преимущественно юго-восточный, 10-15 м/с, днем ​​в центральных и южных областях порывы 16-20 м/с.

На востоке Украины температурный показатель будет колебаться в промежутке между 21-23 градусами с плюсом, ожидаются ливни и сильные порывы ветра. 

Облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Осадки будут наблюдаться на протяжении всего дня. Утром - мелкий дождь, во второй половине дня - дождь c грозой, которому на смену придет дождь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", синоптики спрогнозировали штормовое предупреждение в Украине.


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