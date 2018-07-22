18:32 22.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Одессу захлестнула волна антисемитизма - ФОТО

В нескольких районах Одессы неизвестные распространили антисемитские надписи и лозунги. Об этом передает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Одессу захлестнула волна антисемитизма - ФОТО

Сообщается, что спекулятивные надписи были сделаны под один трафарет и наносились на стены жилых и административных помещений баллончиком с краской. Правоохранители провели оперативные работы по ликвидации надписей, разжигающих ненависть к национальным меньшинствам.

По данному дело открыто уголовное производство по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. 

Напомним, что Организация Объединенных Наций обратилась к украинским правоохранительным органам обеспечить надлежащую защиту общин ромов, активистов ЛГБТ-сообщества и других меньшинств, которые подвергаются нападениям. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал разгон лагеря ромов на "Лысой горе" в Киеве.


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