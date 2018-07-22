Одессу захлестнула волна антисемитизма - ФОТО

Сообщается, что спекулятивные надписи были сделаны под один трафарет и наносились на стены жилых и административных помещений баллончиком с краской. Правоохранители провели оперативные работы по ликвидации надписей, разжигающих ненависть к национальным меньшинствам.

По данному дело открыто уголовное производство по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что Организация Объединенных Наций обратилась к украинским правоохранительным органам обеспечить надлежащую защиту общин ромов, активистов ЛГБТ-сообщества и других меньшинств, которые подвергаются нападениям.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал разгон лагеря ромов на "Лысой горе" в Киеве.