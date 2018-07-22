22:47 22.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Нацсовет планирует ввести санкции против причастных к распределению радиочастот в Крыму

Украина планирует ввести санкции против всех, кто причастен к распределению радиочастот в оккупированном Крыму.

Нацсовет планирует ввести санкции против причастных к распределению радиочастот в Крыму

Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания готовит соответствующий проект документа. Как сообщил в воскресенье, 22 июля, в эфире Радио Крым.Реалии член Нацсовета Сергей Костинский, собрана вся информация, где в Крыму вещают российские радиостанции и каналы.

Мы собрали информацию об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это пятьсот страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать, - пояснил он, добавив, что все эти люди украли радиочастотный ресурс, так что частоты распределены незаконно.

У нас происходит мощная коммуникация с прокуратурой АРК, СБУ, Министерством юстиции, МИД, Министерством информационной политики. Это наш совместный проект, и я считаю, что где-то в сентябре мы сможем его полноценно представить, - рассказал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, начиная с октября 2018 года украинские средства массовой информации, которые ведут вещание на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также на территорию аннексированного Российской Федерацией Крыма, будут вести программы на 75% на украинском языке.


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