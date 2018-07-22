20:15 22.07.2018 | Общество | Новости
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На юге Ирана произошло мощное

В провинции Гормозган на юге Ирана, в воскресенье утром, 22 июля, произошло землетрясение.

На юге Ирана произошло мощное

Его магнитуда составила 5,7 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ, на данный момент информации о пострадавших пока нет.

По сообщениям, утром 22 июля мощные толчки ощущались в городе Руйдар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Чили накрыло землетрясение амплитудой в 5,4 балла. Как сказано на официальном сайте Геологической службы Соединенных Штатов Америки, в 42 километрах от населенного пункта Калама находился эпицентр стихии. В связи с активностью стихии движение скоростных и обычных поездов в горной местности практически полностью остановлено.


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