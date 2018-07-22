На юге Ирана произошло мощное

Его магнитуда составила 5,7 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ, на данный момент информации о пострадавших пока нет.

По сообщениям, утром 22 июля мощные толчки ощущались в городе Руйдар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Чили накрыло землетрясение амплитудой в 5,4 балла. Как сказано на официальном сайте Геологической службы Соединенных Штатов Америки, в 42 километрах от населенного пункта Калама находился эпицентр стихии. В связи с активностью стихии движение скоростных и обычных поездов в горной местности практически полностью остановлено.