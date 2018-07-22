Чем американский кардиолог не угодил мафии - в США застрелили лечащего врача "Большого Джо"

Сообщается, что Марка Хаускнехта застрелили, когда он ехал на велосипеде возле Техасского медицинского центра в Хьюстоне. По предварительной информации, которую полисменам удалось снять в камер наружного наблюдения, 65-летний мужчина проехал мимо стрелка, который тоже ехал на велосипеде ему навстречу. Преступник дважды выстрелил в врача и скрылся с места события.

По снимкам удалось составить фоторобот злоумышленника - это мужчина около 30 лет, одетый в бейсболку, серую кофту и шорты цвета хаки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ровно на стоянке неподалёку от рынка застрелили бизнесмена. В частности, на момент смерти мужчине было 42 года. Полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произ

ошедшего.