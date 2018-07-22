Американская гегемония не знает границ: Аргентина решила сдавать в аренду свои берега для военных США

Согласно опубликованной информации, три военные базы, которые будет содержать и финансировать Южное командование армии США. Солдаты и техника будут размещаться в провинциях Неукен, Мисьонес и Огненная Земля. Руководство Аргентины подписало профильное соглашение с Агентством США по контролю за оборотом наркотиков о создании целевой группы в провинции Мисьонес для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом.

В Пентагоне прокомментировали цели расширение военного сотрудничества с Аргентиной: "Главная задача - обеспечить планирование на случай непредвиденных обстоятельств, операции и сотрудничество в области безопасности для Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что его коллеги непринужденно ответят на размещение военных баз возле границ их государства.