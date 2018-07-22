Никто не ожидал, а это случилось: японцы вновь удивили мир, показав имена талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 - ВИДЕО

Сообщается, что с декабря 2017 по февраль 2018 года среди учеников младших классов японских школ проводилось массовое анкетирование с целью определение наиболее уникальных имен, которые смогли бы создать в сознании туристов и болельщиков ассоциацию с Японией.

"Ненго" первого талисмана Олимпийских игр Мирайтова состоит из двух японских слов "мирай" (будущее) и "това" (вечность).

Сторой талисман - Сомэйти является производным от сорта сакуры Сомэйёсино из префектуры Нара, который также называют королевской вишней, и английской фразы so mighty

Как сообщалось в "УРА-Информ", представители Международной федерации тяжелой атлетики одобрили ограничения против ассоциаций, которые систематически нарушают допинговые правила. В связи с этим украинская сборная по тяжелой атлетике сможет быть представлена только четырьмя спортсменами на Олимпийских играх в Токио-2020.