13:33 22.07.2018 | Общество | Новости
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Никто не ожидал, а это случилось: японцы вновь удивили мир, показав имена талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 - ВИДЕО

Талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые в 2020 году пройдут в Токио, получили свои официальные "ненго". Об этом говорится на официальном сайте соревнований.

Никто не ожидал, а это случилось: японцы вновь удивили мир, показав имена талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 - ВИДЕО

Сообщается, что с декабря 2017 по февраль 2018 года среди учеников младших классов японских школ проводилось массовое анкетирование с целью определение наиболее уникальных имен, которые смогли бы создать в сознании туристов и болельщиков ассоциацию с Японией. 

"Ненго" первого талисмана Олимпийских игр Мирайтова состоит из двух японских слов "мирай" (будущее) и "това" (вечность). 

Сторой талисман - Сомэйти является производным от сорта сакуры Сомэйёсино из префектуры Нара, который также называют королевской вишней, и английской фразы so mighty 

Как сообщалось в "УРА-Информ", представители Международной федерации тяжелой атлетики одобрили ограничения против ассоциаций, которые систематически нарушают допинговые правила. В связи с этим украинская сборная по тяжелой атлетике сможет быть представлена только четырьмя спортсменами на Олимпийских играх в Токио-2020. 


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