09:53 21.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Выходные обещают быть дождливыми - прогноз погоды на ближайшие сутки

Сегодня, 21 июля, синоптики обещают дождливую погоду по всей Украине. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

Выходные обещают быть дождливыми - прогноз погоды на ближайшие сутки

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температура воздуха останется на отметке в 22-23 градусов тепла, ближе к вечеру стоит ожидать выпадения осадков.

В центральных части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях термометры покажу от 21 до 25 выше нуля. 

До плюс 29 сегодня на юге Украины: в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем ​​в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с. 

На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 19-23 градусами с плюсом. 

Первая половина дня в Киеве будет ясной, а после обеда на небе появятся облака. С середины дня и до его окончания будет идти дождь c грозой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие выходные в Украине дожди и грозы не утихнут, но будет жарко.


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