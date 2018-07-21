Выходные обещают быть дождливыми - прогноз погоды на ближайшие сутки

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температура воздуха останется на отметке в 22-23 градусов тепла, ближе к вечеру стоит ожидать выпадения осадков.

В центральных части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях термометры покажу от 21 до 25 выше нуля.

До плюс 29 сегодня на юге Украины: в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем ​​в центральных и южных областях порывы 15-20 м/с.

На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 19-23 градусами с плюсом.

Первая половина дня в Киеве будет ясной, а после обеда на небе появятся облака. С середины дня и до его окончания будет идти дождь c грозой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие выходные в Украине дожди и грозы не утихнут, но будет жарко.